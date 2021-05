Ex-coach Club Brugge mee als assistent van Broos naar Zuid-Afrika

Zuid Afrika is ambitieus op voetbalgebied, Bafana Bafana wil het Afrikaans kampioenschap winnen. De Zuid-Afrikanen trokken onze landgenoot Hugo Broos al aan als coach. Nu is ook de assistent van Broos bekendgemaakt, en het is geen onbekende in België...

De nationale ploeg van Zuid-Afrika heeft zijn nieuwe assistent beet, Cedomir Janevski is de naam. Janevski zal dus Broos assisteren en proberen het Afrikaans kampioenschap te winnen met Bafana Bafana. De Macedoniër was in het verleden al coach van onder andere Club Brugge.

Janevski is 59 jaar en heeft er al een serieus parcours opzitten als trainer. De Macedoniër is geen onbekende in België, en was in het verleden al trainer van onder andere Club Brugge, Bergen, Moeskroen en Waasland-Beveren. Ook als speler had hij enkele passages in ons land: Charleroi, Lokeren, Club Brugge en Blankenberge passeerden de revue in de spelerscarrière van Janevski. Afwachten nu hoe het trainersduo Broos-Janevski het zal doen in het meest zuidelijke land van Afrika.