Hugo Siquet: "Verleden kunnen we niet veranderen, maar de toekomst schrijven we zelf"

Vorig weekend was hij er niet bij tegen AA Gent, maar normaal gezien zal hij tegen Mechelen wél opnieuw kunnen spelen.

Hugo Siquet zal normaal gezien opnieuw een basisplek mogen opeisen donderdag tegen Mechelen: "Ik voel me opnieuw goed na twee weken blessure. Het heeft lang genoeg geduurd, maar ik heb erg goed gewerkt."

Snel

"Alles is heel snel gegaan voor mij dit seizoen", beseft de 18-jarige rechtervleugelverdediger op de persconferentie in het Luikse. "Ik wil me altijd verbeteren, op elk gebied. Ook op mijn voorzetten bijvoorbeeld."

"Ik heb fysiek moeilijke momenten gehad, maar ik weet ondertussen al beter om te doseren. Het verleden kan je niet meer veranderen, maar de toekomst schrijven we zelf."