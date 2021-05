Spaanse club deelt sneer uit aan FC Barcelona: "Normaal dat we niet uitgenodigd worden"

Na een felbevochten strijd en veel doelpunten, deelden Levante en FC Barcelona de punten met elkaar. 3-3 werd het op het veld van Levante, en de titeldroom van de mannen uit Barcelona lijkt nu volledig weg te zijn. Met een wedstrijd meer staan ze momenteel op één punt van leider Atletico Madrid. Barça speelt dit seizoen nog twee wedstrijden in de competitie. Dat wordt moeilijk dus…

Door gelijk te spelen tegen Barça, pakten ze bij Levante acht punten af van de top 3 in Spanje. De top 3, bestaande uit Real Madrid, Atletico Madrid en FC Barcelona, probeerden recent een Europese Super League op te richten, en daar moest Levante eens goed mee lachen. “Niet moeilijk dat ze ons niet uitnodigen voor de Super League”, klonk het op het Twitteraccount van Levante.

Levante posted this after taking 8 points off Barcelona, Real Madrid and Atletico Madrid this season ūü§ź pic.twitter.com/ihL3SuLeTS