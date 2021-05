UEFA verplaatst Engelse Champions League finale niet naar Londen

Voor het tweede jaar op rij wordt Istanbul de Champions League-finale ontnomen. De UEFA gaat de eindstrijd verplaatsen naar het Estádio do Dragão in Porto.

Toen Manchester City en Chelsea zich plaatsten voor de finale, werd de suggestie opgeworpen om de eindstrijd in Engeland te houden. Dat zou immers een enorm voordeel opleveren wat betreft de reisbewegingen. Voor spelers, staf, organisatie én de supporters van beide clubs. Wembley leek de ideale locatie, daar is al veel in gereedheid gebracht met het oog op het EK.

Turkije was sowieso geen optie, aangezien Engeland een rood reisadvies hanteert voor die bestemming. Portugal blijkt nu het ideale toevluchtsoord, dat land staat op groen in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar werd de eindstrijd ook al in Portugal gehouden, toen was Estádio da Luz het decor.

Estádio do Dragão van FC Porto heeft een capaciteit van 50.000 mensen en zou voor veertig procent gevuld mogen worden. De UEFA reserveert 6.000 kaarten voor de fans van beide clubs.