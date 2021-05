Rust in de tent of net niet? 'Vincent Mannaert sprak spelersgroep toe na teleurstellende start play-offs'

1 op 6. Dat is niet de start die Club Brugge wilde maken in de play-offs. En dus kan het toch nog spannend worden. Of niet?

De kloof met KRC Genk is vijf punten geworden, op de slotspeeldag staat nog een duel met de Limburgers op het programma op Jan Breydel. Een rechtstreeks duel om de titel vermijden? Dan moet blauw-zwart tegen Antwerp toch de rug rechten en eens gaan winnen, zo lijkt het. Mannaert in kleedkamer Vincent Mannaert kent de play-offs ondertussen als geen ander en is volgens Het Laatste Nieuws rust komen brengen. Hij is de spelersgroep gaan toespreken in de kleedkamers. Hij zou daarbij heel kalm gebleven zijn en de focus op het einddoel hebben gelegd. Benieuwd of dat de rust kan doen terugkeren ...