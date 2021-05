Geen Club NXT meer in 1B? 'Die ploeg zal hun vervangen'

Er begint stilaan vorm te komen over welke ploegen volgend seizoen in 1A en 1B zullen spelen, de dalers en stijgers in de profreeksen zelf kennen we. Er is echter nog één plaats in te vullen in 1B, en wie die plaats invult, is momenteel nog onduidelijk...

Union en Seraing komen in de plaats van Moeskroen en Waasland-Beveren, verder wordt 1B nog aangevuld met Lierse Kempenzone, RWDM, Deinze, Westerlo en Lommel. Dat zijn er zeven, nog één plaatsje in te vullen dus. In de Pro League werd er laatst gediscussieerd om beloftenploegen van eersteklassers in 1B te laten aantreden. Maar dat lijkt niet het geval te worden, ook Club NXT zou volgend seizoen niet meer in 1B spelen, dat meldt La Dernière Heure. Volgens de Franstalige krant zal Virton de plek van Club NXT in de Proximus League innemen.