KV Mechelen wint met 1-2 op het veld van Standard

KV Mechelen gaat naar de eerste plek in het klassement van de Europe play-offs. Ze wonnen met 1-2 op het veld van Standard.

Het openingskwartier van Standard - KV Mechelen zal niemand onthouden voor het mooie voetbal. Gelukkig waren er andere zaken die voor opschudding zorgden. Binnen de vijf minuten na de aftrap gingen er twee sproeiers aan, Selim Amallah van Standard zijn vinger ging uit de kom en Bodart zorgde er eigenhandig voor dat zijn ploeg op achterstand kwam. De doelman van Standard zette onbegrijpelijk zijn vuisten tegen een lage voorzet van Storm. De bal vloog dan tegen het lichaam van Gavory en dan in doel. Mechelen kwam dus op een gelukkige wijze, maar verdiend op voorsprong.

© photonews

Zagen en klagen

De eerste helft stond ook in het teken van gezaag en geklaag. Vooral na de gele kaart voor Amallah waren de Standard-spelers en trainers niet tevreden met de beslissingen van de scheidsrechter. Enkele minuten later geeft de scheids, Kevin Van Damme, geen gele kaart na een overtreding van KV Mechelen. Mbaye Leye liet luid en duidelijk weten dat hij het hier niet mee eens was. Daarvoor werd hij door Van Damme beloond met een gele kaart. Iets later had KV Mechelen een reden om te klagen. Amallah, die al geel had, ging op de hiel van Aster Vranckx staan. Het kan dan misschien wel onopzettelijk geweest zijn, maar een tweede gele kaart was hier echt niet overdreven geweest.

© photonews

Storm op zee

Nikola Storm liet vandaag nog eens zien dat de Europe play-off echt iets voor hem is. Tegen Gent scoorde hij en gaf hij een assist, tegen Oostende maakte hij er twee en ook vandaag was hij belangrijk. Met een voorzet zorgde de 26-jarige Storm voor de 0-1. In de tweede helft miste hij eerst nog een gigantische kans, maar even later legde hij de 0-2 in het doel van Bodart.

Iets voor het uur bracht Standard nog spanning in de wedstrijd. Een afstandsschot van Raskin, die voor de rest van de wedstrijd onzichtbaar was, verdween in doel. De bal werd tot twee keer toe gedevieerd en verdween door de benen van Thoelen tegen de netten. Daarna voerde Standard de druk hoog op. De kansen volgden elkaar op, maar scoren lukte niet meer.

Comeback!

Het meest positieve nieuws van vandaag voor de fans van Standard is de terugkeer van de publiekslieveling. Zinho Vanheusden viel op 1 november 2020 uit met een gescheurde kruisband. Zes en een halve maand later kon Leye hem nog eens op het veld zetten. Vanheusden kon zijn stempel niet echt meer drukken op de wedstrijd en zo verliest Standard in eigen huis van KV Mechelen.