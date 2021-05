Neymar boos: "Bedankt dat je me de finale hebt ontzegd"

De enige kans voor PSG dit seizoen lijkt de Franse beker te worden. In de competitie staan de Parijzenaars, met nog twee wedstrijden voor de boeg, drie punten achter de eerste, Lille. De bekerfinale zal PSG echter zonder zijn Braziliaanse superster Neymar moeten doen.

De finale zal PSG spelen tegen Monaco of Franse vierdeklasser, GFA 74. De miljardenploeg uit de Franse hoofdstad zal het moeten doen zonder zijn Braziliaanse superster. Neymar viel in de 85ste minuut in tegen Montpelier en kreeg een gele kaart.

Door die gele kaart zal Neymar niet kunnen aantreden in de finale van de beker, en daar kan de Braziliaanse flankaanvaller niet mee lachen. Hij haalde op Instagram uit naar de scheidsrechter: “Ik speel 5 minuten, maak een fout, en krijg al een gele kaart zonder na te denken. Bedankt dat je me de finale hebt ontnomen”, klinkt het op de Instagram van de Braziliaan.