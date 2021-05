Van den Brom bewierookt Onuachu en Vandevoordt: "Zoveel individuele klasse" & "Dan ben je een grote keeper"

Met Bongonda, Ito en Onuachu was de Genkse aanvalslinie woensdag tegen Anderlecht niet in zijn sas. Uiteindelijk knutselden de Japanner en de Gouden Stier vanuit het niets de gelijkmaker in elkaar. Ook dat is kwaliteit, besefte John van den Brom.

Voor Paul Onuachu was het alweer nummer 32 in deze competitie. Al moet gezegd, de Nigeriaan speelde een anonieme wedstrijd. "Frustrerend? Nee, dat is niet het juiste woord. Het was een heel gesloten wedstrijd. We hebben gedaan wat we konden, maar we waren wat vermoeid. Mijn job is om in die zestien meter aanwezig te zijn. Ik bleef hopen dat die kans zou komen... en ze kwam. De timing bij die actie was belangrijk, maar de kwaliteit van de voorzet maakte het verschil", aldus Onuachu.

Ook John van den Brom zag dat het toch weer zijn aanvallers waren die beslissend waren. "Dat verbaast me al lang niet meer. Die drie voorin hebben al zo vaak het verschil kunnen maken, ze hebben zoveel individuele klasse om vanuit het niets beslissend te zijn. Paul, Junya en Théo speelden vanavond een mindere match, maar twee van hen bezorgden ons wel een doelpunt."

"Dan ben je een grote keeper"

Van den Brom sprak na de wedstrijd overigens ook vol lof over doelman Maarten Vandevoordt. Met een prima redding oog in oog met Verschaeren behoedde de jonge Truienaar vlak voor rust voor een grotere achterstand. "Als je iemand op zo'n jonge leeftijd op dit niveau ziet acteren, dan moet je fier zijn. Hij ontwikkelt zich erg goed: rustig aan de bal, rustig in het meevoetballen. En op de momenten dat het nodig is, staat hij er. Dan ben je een grote keeper", besluit de Nederlander.