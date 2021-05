Bizar interview met Haaland na winst Duitse bekerfinale: "Ik wou mijn biceps laten zien"

Dortmund won donderdagavond de Duitse beker met indrukwekkende 1-4 cijfers tegen RB Leipzig. Erling Haaland scoorde twee keer. Na de wedstrijd gaf de Noor nog een interview met enkele bizarre, maar hilarische, uitspraken.

Erling Haaland heeft er fantastisch seizoen opzitten. Op 20-jarig leeftijd scoorde hij voor zijn Duitse club 38 keer in 38 wedstrijden, werd hij topschutter in de Champions League en won hij de Duitse beker. Nu sluit de Noorse spits zijn seizoen dus af bij Dortmund met zijn allereerste titel. Na afloop van de bekerfinale gaf Haaland nog een vreemd interview.

“De eerste helft was goed maar de tweede helft was sh*t, het voelt gewoon goed om te winnen. Ik heb wat meer gefitnesst dan anders, en dat voelde ik vandaag, en dat wou ik even laten zien. Het is sh*t zonder onze fans. Ik wou dat we het met alle fans konden vieren, maar dat komt wel nog”, aldus Erling Haaland.