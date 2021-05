John van den Brom is geen fan van wisselen blijkt

Het blijft een opvallend gegeven: de voorbije wedstrijden wisselde John van den Brom amper of niet tijdens de wedstrijden van Racing Genk. Afgelopen woensdag deed hij dat niet, een bewuste keuze volgens de Nederlandse trainer.

Donderdag kon u hier al lezen dat we het zeer opvallend vonden dat Van den Brom geen wissels doorvoerde. In een periode waarin de wedstrijden elkaar snel opvolgen, lijkt de trainer van Racing Genk toch niet genoeg vertrouwen te hebben in zijn bank.

Nonsens, volgens Van den Brom zelf. "Ik wissel bewust niet woensdag. Het liep wat minder maar we scoorden dan net die 1-1. De spelers zaten er nog niet door, dan zal ik niet wisselen om te wisselen. Ik heb vertrouwen in de ploeg en stel het beste elftal op", klinkt het op de persconferentie daags voor het treffen tussen Anderlecht en Racing Genk.

Met nog drie wedstrijden te gaan, heeft Genk nog steeds 5 punten achter op Club Brugge. Toch blijft het geloof er bij Van den Brom om te stunten. "In de kleedkamer leeft log altijd het gevoel dat we iets kunnen flikken. Het is mooi om te zien dat ze nog altijd zo hongerig zijn", besluit hij.