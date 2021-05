Factcheck: Vermoeidheid slaat toe bij KRC Genk, maar Van den Brom wisselt amper

Genk oogde vermoeid tegen Anderlecht. Ook de spelers en coach John van den Brom gaven het na afloop toe. Verbazingwekkend is dat niet: de Limburgers werken de wedstrijden in een rotvaart af. Bovendien kiest de Nederlander steevast voor dezelfde namen en wisselt hij amper tijdens de wedstrijd.

We namen de proef op de som en gingen eens kijken naar de voorbije vier wedstrijden die Genk de voorbije achttien dagen afhaspelde.

John van den Brom koos in drie van de vier wedstrijden voor dezelfde basiself, zijn typeploeg. Enkel tegen Antwerp kreeg Bastien Toma (noodgedwongen) een basisplaats, Bryan Heynen was immers geschorst voor de opener van de play-offs.

Vroegste wissel? Minuut 87

In die vier wedstrijden valt het overigens ook op hoe weinig John van den Brom gebruik maakte van zijn invallersbank. Vooral woensdag leken heel wat spelers op hun tandvlees te zitten. "Net op het moment dat we wilden ingrijpen, scoorde Paul. Daarna was het moment niet meer daar", vertelde de Nederlander na afloop.

25/04 Finale Croky Cup vs Standard: 2-1W

Wissel: 87' Thorstvedt out, McKenzie in

30/04 CPO vs Antwerp: 2-3W

Wissel: 90' Toma out, McKenzie in

07/05 CPO vs Club Brugge: 3-0W

Wissels: 89' Lucumi out, McKenzie in ; 93' Onuachu out, Dessers in

12/05 CPO vs Anderlecht: 1-1

Wissel: geen