Josh Cullen knokte zich weer in de basis bij Anderlecht

Toen iedereen riep om Adrien Trebel en Vincent Kompany dan ook uiteindelijk voor de ervaren middenvelder koos, moest Josh Cullen plaats ruimen. Maar ineens staat de Ier weer in de basis en lijkt ook hij weer onmisbaar. De man die telkens terugknokt...

Cullen werd nooit opzijgeschoven en mocht veelal invallen om een resultaat over de streep te trekken. Maar na de match tegen Club Brugge, waar hij mee de bakens had verzet, kreeg hij zijn basisplaats weer van Kompany. De 25-jarige middenvelder wordt enorm geapprecieerd door zijn coach.

"Hij heeft een ongelooflijk groot hart. Een manier van doen die een voorbeeld is voor de ploeg. Hij wordt onderschat op gebied van techniek en kwaliteit omdat hij zoveel geeft voor de ploeg", aldus Kompany.

In de statistieken ga je hem inderdaad nooit terugvinden. Eén assist dit seizoen, maar daarvoor staat hij niet op het veld. "Er zijn matchen waar we voor een ander profiel of persoonlijkheid (Trebel) kiezen. Individueel staan we in de statistieken trouwens nergens. We moeten het collectief doen en de doelpunten en assists verdelen. Maar er zijn nog andere vereisten en daar zorgt Josh voor. Maar ik ben tevreden over heel mijn middenveld."

Cullen werd gehaald als mogelijke vervanger voor Trebel, als die ooit eens verkocht geraakt. Het wordt nog een interessante strijd tussen die twee als Trebel ook volgend seizoen nog in Anderlecht rondloopt.