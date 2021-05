Brighton & Hove Albion en West Ham United hebben 1-1 gelijkgespeeld

West Ham United maakt nog steeds kans op Europees voetbal volgend seizoen, maar deze avond heeft de club wel dure punten laten liggen. Het werd 1-1 tegen Brighton & Hove Albion na een dolle slotfase.

De strijd om de laatste plaatsen in de top 4 van de Premier League blijven enorm spannend. Ook West Ham United maakt nog kans, maar na vanavond lijkt een plaats in de top 4 ver weg voor de Hammers.

Danny Welbeck bracht Brighton & Hove Albion zo'n vijf minuten voor het einde van de wedstrijd op voorsprong, maar enkele minuten later zorgde Benrahma voor de belangrijke gelijkmaker. Met nog twee wedstrijden te gaan staat West Ham op de zesde plaats op vijf punten van Chelsea, de nummer vier in de Premier League. Liverpool is de nummer vijf met één punt voorsprong op West Ham.