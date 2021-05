Leicester City stunt en haalt eerste FA Cup in haar clubgeschiedenis binnen na fabelachtig doelpunt van Youri Tielemans

Leicester City heeft haar eerste FA Cup in haar clubgeschiedenis te pakken. De Engelse club haalde het in de finale met 0-1 van Chelsea na een wereldgoal van de Rode Duivel Youri Tielemans.

Chelsea en Leicester City moesten vandaag onder elkaar uitvechten wie de FA Cup zou binnenhalen. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar de beste kansen waren in de eerste helft wel voor Chelsea. Een doelpunt kregen we in de eerste 45 minuten echter niet te zien.

Ook in de tweede helft bleef het een tactisch steekspel, maar een half uur voor het einde van de wedstrijd kon Youri Tielemans zijn duivels ontbinden. Met een fabelachtig doelpunt, zoals u hieronder via de beelden van Eleven Sports kan zien, bracht hij Leicester City op voorsprong. 0-1 werd meteen ook de eindstand.

Een knap resultaat van de Foxes, want de ploeg van onder meer Tielemans, Castagne en Praet haalt zo voor de eerste keer in haar geschiedenis de FA Cup binnen. Chelsea blijft voorlopig met lege handen achter, maar de club uit Londen speelt binnenkort wel nog de Champions League-finale tegen Manchester City.