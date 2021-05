Christian Benteke scoort wederom voor Crystal Palace en lijkt helemaal klaar voor het EK met de Rode Duivels

Christian Benteke scoort en helpt Crystal Palace aan de 3 punten.

Christian Benteke is helemaal klaar voor het EK met de Rode Duivels. Nadat Crystal Palace in de 17de minuut op achterstand kwam was het onze landgenoot die de gelijkmaker op het bord zette.

Big Ben lijkt net op tijd in vorm voor het EK! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/p754xCIFVh — Play Sports (@playsports) May 16, 2021

Scoren deed hij niet meer maar Crystal Palace won de wedstrijd wel met 3-2 van Aston Villa en staat zo op een 13de plaats in de Premier League.

Benteke scoorde al voor de 3de wedstrijd op rij voor Crystal Palace en solliciteert zo voor een plekje in de selectie van de Rode Duivels.