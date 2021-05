De nieuwe coach van Charleroi is gekend: "Mijn eerste stap: de kern verjongen"

De opvolger van Karim Belhocine is bekend bij Charleroi. De 30-jarige Edward Still zal het overnemen als hoofdcoach van de Carolo's. Still was in het verleden al assistent bij onder andere Club Brugge en Antwerp. De nieuwe coach weet in ieder geval al wat zijn eerste stap zal zijn...

De nieuwe oefenmeester van Charleroi gaf al een interview op de site van de Zebra’s. “Ik ben erg blij en bijzonder vereerd om de nieuwe coach van Sporting Charleroi te zijn. Mijn sportieve visie bestaat eruit om dominant, strijdlustig en krachtig spel te brengen, en zo een sterk collectief te creëren. We gaan dit doen door te proberen elke speler individueel te verbeteren” “Een van de eerste stappen die ik als coach zal ondernemen, is de kern verjongen om nieuwe energie te creëren, zowel op als buiten het veld. Mijn hoofddoel als coach van Sporting Charleroi is heel duidelijk: alle Carolo-fans trots maken op hun team en hun club”, aldus kersvers Charleroicoach, Edward Still.