Mehdi Bayat is lovend over zijn nieuwe trainer bij Sporting Charleroi, Edward Still

Edward Still wordt de nieuwe trainer van Sporting Charleroi en voorzitter Mehdi Bayat is lovend over hem.

De 30-jarige Still zal de jongste trainer in Eerste Klasse A worden. Toch schrikt die jeugdigheid Bayat niet af. "Dit is het exacte profiel dat we zochten", geeft hij aan bij Complètement Foot. "We hadden een visie in ons hoofd en er was een match met die van Edward. Iedereen weet op welk punt hij briljant is. Hij heeft een buitengewone intelligentie en zijn presentaties hebben mij overtuigd."

Still staat vooral bekend als uitstekend video-analist. Een rol die hij ook uitvoerde bij Antwerp en Shanghai SIPG bij Ivan Leko.