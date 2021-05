Harry Kane wil vertrekken bij Tottenham om prijzen te pakken bij een andere club

Harry Kane heeft de clubleiding van Tottenham Hotspur duidelijk gemaakt dat hij wil vertrekken.

Dit nieuws meldt Sky Sports. Het zou betekenen dat de 27-jarige spits de club waar hij al sinds 2004 voor speelt voor het eerst definitief zal verlaten.

Kane wil prijzen winnen en dat is de laatste jaren bij Tottenham Hotspur niet gelukt. De wens van de aanvaller komt dan ook bepaald niet als een verrassing. Spurs bekijkt nu de opties voor mogelijke vervangers van Kane. Pas als een geschikte opvolger gevonden zou worden, is de club bereid om mee te werken aan de wens van Kane, die het liefst in Engeland actief zou willen blijven. Manchester United, Manchester City en Chelsea zouden allemaal geïnteresseerd zijn in de diensten van de aanvaller.

Kane heeft nog een contract tot 2024 bij Tottenham Hotspur, de club waar hij al sinds 2004 voor speelt. Maar de geluiden van een aanstaand vertrek van Kane werden de laatste weken steeds luider. Zeker toen de 27-jarige spits bij de London Football Awards werd gekozen tot Speler van het Jaar in de Premier League. Daar gaf hij duidelijk aan vooral meer teamprijzen te willen pakken. 'Daar zijn we nog niet bepaald mee bezig. Dat is zuur, maar het is wat het is. Hoe trots ik ook ben op deze prijs; ik zou hem zo willen inruilen voor een prijs met het team', zei Kane.