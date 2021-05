Kapitein en sterkhouder van Zulte Waregem moet andere oorden opzoeken: hij krijgt geen contractverlenging

Bij Zulte Waregem konden ze dit seizoen rekenen op een sterke Damien Marcq, maar volgend seizoen zal hij niet meer voor de ploeg uitkomen. Hij krijgt namelijk geen contractverlenging.

Na een moeilijk seizoensbegin, heeft Damien Marcq zich dit seizoen wel ontpopt tot één van de sterkhouders bij Zulte Waregem. De centrale middenvelder werd de kapitein van de ploeg en was uiteindelijk goed voor 2 assists in 27 wedstrijden in de Jupiler Pro League dit seizoen.

Toch zal Marcq volgend seizoen niet meer in het shirt van Zulte Waregem te zien zijn. Volgens Het Nieuwsblad is er namelijk beslist om de kapitein geen contractverlening aan te bieden. Damien Marcq moet dus op zoek naar een nieuw avontuur.