Mbaye Leye laat zich uit over de transferzomer van Standard

Standard zal dit seizoen met lege handen achterblijven. Geen prijs na de verloren bekerfinale en geen Europees voetbal na de uitschakeling in de Europe Play-Off. Standard-coach Mbaye Leye wil zich zo snel mogelijk richten op volgend seizoen.

Het is koffiedik kijken hoe de spelerskern van de Rouches er begin volgend seizoen zal uitzien. De financiële realiteit in Luik is dat er verkocht zal moeten worden. Vooral voor Selim Amallah zal Standard flink kunnen cashen.

Anderzijds zal er ook in de kern geïnvesteerd moeten worden als de Luikenaars volgend seizoen hoger willen mikken. In La Dernière Heure geeft Mbaye Leye aan op welke positie versterking het meest noodzakelijk is.

"Als je flankspelers hebt die in staat zijn om een man uit te schakelen zoals Bongonda, Ito of nog Storm bij KV Mechelen doen, dan sta je al ver. De voorbereiding, die ik dit seizoen niet gehad heb, zal ook cruciaal zijn."