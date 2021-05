Roberto Martinez licht zijn keuzes in de EK-selectie toe

Roberto Martinez heeft duidelijkheid geschept: de 26 namen zijn bekend. Enkel als er iets met hen gebeurt, kan er nog iemand uit de reservelijst van 11 spelers opgepikt worden. De opvallendste naam was waarschijnlijk die van Nacer Chadli.

Nacer Chadli kende een moeilijk seizoen bij het Turkse Başakşehir, maar sinds Martinez hem in maart speelminuten gaf, staat hij er wel weer in de basis. "Nacer kan op de twee wingbackposities spelen", verklaarde Martinez.

"Maar hij kan ook als nummer 10 spelen, zoals bij zijn ploeg. Sinds maart heeft hij een goeie aanpassing gehad, vooral fysiek. Zijn rol bij Başakşehir is steeds prominenter geworden. En hij heeft ervaring op zulke toernooien. Dat gaan we nodig hebben. Nacer kan een belangrijke rol spelen op het EK."

Vanheusden staat op de reservelijst en kan nog opgeroepen worden

De afwezigheid van Koen Casteels is logisch, want hij moet geopereerd worden na het seizoen. Martinez zette ook Brandon Mechele op de reservelijst en neemt slechts vijf echte centrale verdedigers mee. "Dendoncker kan daar ook spelen. En zes verdedigers is genoeg. Zinho Vanheusden staat ook nog op de reservelijst en is helemaal hersteld. Hij is een leidersfiguur en zal in de toekomst een grote rol spelen. Maar hij kan ook nog opgeroepen worden bij problemen."

En dan is er nog de selectie van Axel Witsel. "Axel is op de goeie weg. Hij verdient het om in de kern te zitten voor al het goede werk dat hij al deed en het werk dat hij in zijn revalidatie stak. Dat hij niet zou kunnen spelen? We geloven dat hij een heel belangrijke rol op het EK kan spelen."