Sven De Ridder en Matthias Schoenaerts figureren in de nieuwe promotievideo van Beerschot

Op 31 mei start de abonnementsverkoop bij Beerschot en dit wilden ze niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

Beerschot heeft via de clubkanalen gecommuniceerd over de abonnements campagne. Deze start op 31 mei. Enkele bekende supporters van Beerschot zoals Sven De Ridder en Matthias Schoenaerts figureren in de promotievideo die vandaag werd gelanceerd.

Natuurlijk mag de bekendste ere-materiaalman van België, Jos, niet ontbreken.