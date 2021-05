Wordt Christian Benteke een belangrijke schakel op het EK? Aanvaller laat laatste weken aardige statistieken optekenen

Na een moeilijke start dit seizoen, lijkt Christian Benteke nu wel helemaal vertrokken te zijn. De aanvaller kon scoren in de laatste drie wedstrijden van Crystal Palace en lijkt zijn torinstinct dus helemaal opnieuw gevonden te hebben.

Terwijl er de voorbije maanden misschien nog wat onzekerheid was over de eventuele aanwezigheid van Benteke op het EK, lijkt er nu wel meer duidelijkheid te zijn. Benteke is namelijk openlijk aan het solliciteren naar een plaatsje door zijn sterke prestaties van de voorbije weken.

De Rode Duivel deed namelijk de netten trillen in de laatste drie Premier League-wedstrijden van Crystal Palace. In totaal was Benteke dit seizoen al goed voor negen doelpunten in de Engelse hoogste klasse. Genoeg voor een plaats in de selectie van de Rode Duivels?