Jean-François Gillet stopt met profvoetbal en wordt keeperstrainer bij Standard

Nog twee wedstrijden en de profvoetbalcarrière van Jean-François Gillet zit erop. Na dit seizoen is de Luikenaar einde contract bij Standard. Mbaye Leye, de coach van Standard, heeft de ex-Rode Duivel al een nieuwe functie aangeboden.

Standard speelt nog twee wedstrijden in play-off 2, op AA Gent en thuis tegen KV Oostende. Dan is het seizoen voorbij voor de Rouches, en ook de carrière van derde doelman Jean-François Gillet. De ex-Rode Duivel is einde contract bij Standard en hangt zijn schoenen aan de haak.

Mbaye Leye heeft Gillet echter al een nieuwe functie aangeboden in de trainersstaf, die van keeperstrainer. Gillet besloot om daar op in te gaan en blijft dus volgend jaar bij de Luikenaren als keeperstrainer. Ook gaat hij helpen met de doorstroming van de jeugd naar de eerste ploeg. Gillet verzamelde in het totaal negen caps voor onze nationale ploeg.