KV Mechelen rekent op positieve bankzitter voor laatste twee matchen: "Ik zal de keuze van de coach altijd respecteren"

Thibaut Peyre is geschorst voor de laatste twee matchen van het seizoen en Wouter Vrancken gaf al aan dat hij straks naar Sheldon Bateau kijkt om het Europees ticket uit de brand te slepen. De 30-jarige verdediger is er klaar voor.

Bateau was dit seizoen een depanneur, maar daar kan hij mee leven. "Voor mij was dit het seizoen waarin ik heb terug geknokt vanuit een redelijk uitzichtloze situatie. Ik ben altijd keihard blijven werken en dat heeft geloond. Boven alles ben ik een team player. Wat de keuze van de coach ook is, ik zal die altijd respecteren", klinkt het in GvA.

Vanop de bank dus, maar daar kan hij mee om. "Omdat ik me gerespecteerd voel door de rest van het team en door de coach. Als ik zie hoe we trainen en wat we in onze wedstrijden op de mat brengen, dan is het heel moeilijk om niet gelukkig te zijn. Ik heb vrede met mijn rol binnen de ploeg.”