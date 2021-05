Opnieuw alles of niks in Gent tegen Mechelen: zowel Buffalo's als Malinwa hebben referentiematch om naar terug te hunkeren

KV Oostende en Standard zijn uit de race geslagen, het duel tussen KV Mechelen en KAA Gent wordt een rechtstreeks duel om een Europees ticket. Een strijd tegen het nummer 4 van play-off 1 is zelfs niet nodig, dus rechtstreekser kan een duel niet zijn.

Als we naar de laatste 25 jaar kijken, dan is Gent op basis van de onderlinge statistieken favoriet. 21 keer wonnen zij een onderling duel, 13 keer een gelijkspel en 8 keer een overwinning van KV Mechelen. Al is de kans op een overwinning van de Buffalo's dus ook fifty-fifty.

En: Gent moet winnen. Beide ploegen hebben weliswaar 35 punten op dit moment, maar Gent kreeg er na de reguliere competitie een half puntje bij en is dus op die manier in het nadeel - los van de klassering in de reguliere competitie.

© photonews

Het is dus alle hens aan dek voor de Buffalo's. "We hebben maar één optie: winnen. Alles zal mee moeten zitten, want Mechelen is fysiek een sterke ploeg", liet Hein Vanhaezebrouck al optekenen. Het is bovendien niet de eerste keer dat Gent en Mechelen een duel op het scherpst van de snee afwerken.

Twee jaar geleden speelden beiden tegen elkaar een bekerfinale, toen Malinwa nog in 1B speelde en uiteindelijk de dubbel pakte. Malinwa was toen de grote underdog, maar pakte op die manier wel een belangrijke prijs - al hing er door een straf uiteindelijk geen Europees voetbal aan vast.

2016-2017

Een paar jaar eerder was er al eens een duel 'op leven en dood' in de competitie tussen beide ploegen, toen op de laatste speeldag en met als rechtstreekse inzet een stekje in de top-6 en dus in de toenmalige play-off 1.

Perbet, Kubo en Kalu zorgden toen voor een duidelijke 3-0 zege voor de Stroppendragers tegen de Kakkers. Nu is het natuurlijk Achter de Kazerne te doen - weliswaar zonder publiek, dat kan toch een voordeel zijn.