Clement meteen met goed nieuws: "Het zal al iets heel speciaal moeten zijn om mij hier weg te krijgen"

Philippe Clement heeft met Club Brugge iets verwezenlijkt wat voor hem enkel Ernst Happel kon waar maken: back to back titels. Happel won er wel drie en dus zou Clement moeten blijven om dat te evenaren.

De vraag werd hem meteen na de match gesteld in het bijzijn van Ruud Vormer. "Goh, die blijft wel hoor. Waar zit hij beter? Elk jaar Champions League en voor de prijzen spelen", lachte de Nederlandse middenvelder.

Clement zelf gaf goede hoop dat hij het ook effectief zal doen. "Dit is de club van mijn hart. Het zal dus iets heel speciaal moeten zijn om me hier weg te krijgen", zei hij. "We gaan nu superveel genieten, want het is hard werken geweest om er twee na elkaar te winnen. Het zegt veel dat er van alle geweldige Club-generaties voor ons dat maar één keer gelukt is."

"Dat jaar zonder supporters is zeker voor onze club een nadeel. En dan was er nog dat covidverhaal. Sommigen hebben daar heel hard van afgezien. Het was werken om ze weer op niveau te krijgen. Maar als groep hebben we het fantastisch gedaan. Ik ben ongelooflijk fier!"