Blijft Vanheusden dit seizoen bij Standard? "Nog niet 100% zeker, maar waarschijnlijk wel"

Zinho Vanheusden scheurde begin november zijn ligamenten in de competitiewedstrijd tegen KV Oostende. Na meer dan zeven maanden te revalideren, stond de 21-jarige centrale verdediger gisterenavond terug op het veld tegen AA Gent.

Vanheusden werd in de zomer van 2019 voor 10 miljoen euro gekocht van Inter Milan, en kon uitgroeien tot de kapitein van de Luikenaren. Door een blessure is onze landgenoot dit seizoen nog niet echt volledig kunnen ontploffen. Waarschijnlijk doet de verdediger er dus nog een jaartje bij in Luik, dat zegt ook voorzitter Bruno Venanzi.

“Of Zinho bij ons blijft? Op dit moment kunnen we dat niet voor 100% zeggen, maar waarschijnlijk wel. Inter heeft ons voorlopig niet gecontacteerd”, aldus Standardvoorzitter Bruno Venanzi in een interview met Passione Inter. Goed nieuws dus voor de Rouches.