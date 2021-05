Gent beseft het: "We hebben maar één optie en Mechelen is fysiek héél sterk" en "Daar dromen we van"

AA Gent boekte de voorbije drie wedstrijden twee overwinningen tegen Oostende en eentje tegen Standard en heeft zichzelf zo een 'finale' tegen KV Mechelen geschonken. Het zal er wel eentje op het scherpste van de snee worden.

"Het wordt tegen Mechelen zaterdag alles of niets tegen een fysiek heel sterk team. Dat hebben ze opnieuw bewezen in Oostende, waar ze zelfs een 2-0 achterstand kunnen ophalen en kunnen blijven gaan", aldus Hein Vanhaezebrouck.

"Het wordt voor ons een grote challenge. We hebben allebei onze kwaliteiten, maar het zal allemaal juist moeten vallen. Fysiek zijn zij vermoedelijk beter, wij hebben na vijf matchen in drie weken toch een mindere tweede helft gehad."

Europees voetbal

"We hebben geen keuze, we moeten winnen", beseft de oefenmeester van de Buffalo's. Daarin bijgetreden door zijn spelers. "Het is heel duidelijk voor ons, we moeten voor de drie punten gaan", beseft Roman Yaremchuk.

"Tegen Mechelen hadden we het de eerste wedstrijd heel moeilijk op ons middenveld. Maar we gaan er vol voor, zoals altijd. Het is een heel belangrijke match, want we dromen van Europees voetbal."