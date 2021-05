Harry Kane onder de indruk van Rode Duivel: "Het is een droom voor een aanvaller om met hem samen te spelen"

Naar waar trekt Harry Kane? De aanvaller ligt nog steeds onder contract bij Tottenham, maar er doen steeds meer geruchten de ronde dat Kane deze zomer zal vertrekken bij de Spurs. Manchester City lijkt de topfavoriet te zijn om hem binnen te halen.

Zeker na het laatste gesprek tussen Harry Kane en Gary Neville voor Sky Sports lijkt Kane wel gecharmeerd te zijn door Manchester City. Daarin had de aanvaller namelijk lovende woorden voor Rode Duivel Kevin De Bruyne.

Kane zou namelijk graag met hem willen samen spelen. "De Bruyne is een speciale speler en het is een droom voor een aanvaller om met hem samen te kunnen spelen. Hij is een uitstekende speler met de bal en om eerlijk te zijn heb ik nog nooit iemand gezien die een bal zo goed kan afleveren", aldus Kane.