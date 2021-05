Vandendriessche zwaait zaterdag af bij KV Oostende: "Mijn mooiste moment? De halve finale van de beker tegen Genk!"

Kévin Vandendriessche heeft woensdag afscheid genomen van de Diaz Arena. Na 217 matchen voor KVO trekt hij na de match van zaterdag definitief een streep onder zijn Oostends avontuur.

Vandendriessche speelde zes jaar voor KVO, maar trekt deze zomer naar KV Kortrijk. "Zo gaat het nu eenmaal in het voetbal", aldus de middenvelder. "Het zal zeker speciaal worden die eerste wedstrijden bij KV Kortrijk, zeker als we naar Oostende moeten komen. Een afscheid zonder supporters is speciaal, maar ik hoop dat ze me volgend seizoen nog niet vergeten zijn. En dat ze me niet uitfluiten", lachte hij.

Vandendriessche heeft zeker en vast zijn verdienste. De middenvelder is nog steeds onverzettelijk en scoorde belangrijke doelpunten. "De kwalificatie voor de voorrondes van de Europa League, de wedstrijden tegen Marseille - ook a speelde ik geen minuut, de Europese play-offs en de finale van de Beker, het zijn allemaal mooie momenten. Mijn mooiste moment? De halve finale van de beker tegen Genk. Ik reed over een weer van Genk om een halfuur bij mijn pasgeboren dochter te zijn. En we wonnen die wedstrijd!"