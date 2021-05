OFFICIEEL: Belgische verdediger trekt naar Lierse Kempenzonen

Lierse Kempenzonen heeft nog maar eens toegeslagen. De ploeg haalde al verschillende, ervaren spelers binnen voor volgend seizoen en nu hebben ze zich versterkt met Kenneth Schuermans. Hij tekende een contract voor één seizoen.

Kenneth Schuermans verlaat OH Leuven. De centrale verdediger was er sinds het seizoen 2017/2018 aan de slag, maar door een blessure kwam hij dit seizoen slechts één keer in actie. Schuermans gaat opnieuw in 1B aan de slag.

De 29-jarige verdediger gaat namelijk bij Lierse Kempenzonen voetballen. De club heeft het nieuws deze middag zelf bekendgemaakt via sociale media. Schuermans tekende een contract voor één seizoen bij Lierse Kempenzonen.