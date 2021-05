OFFICIEEL: verdediger van Leicester City, die meer dan 700 wedstrijden speelde in zijn carrière, hangt voetbalschoenen aan de haak

Bij Leicester City hebben ze vandaag afscheid genomen van Wes Morgan. De centrale verdediger was de voorbije seizoenen zeer belangrijk voor the Foxes, maar dit seizoen kwam hij minder in het stuk voor.

Wes Morgan kan terugblikken op een mooie carrière. De Jamaicaan speelde 381 wedstrijden voor Nottingham Forrest en 323 wedstrijden voor Leicester City. Hij won met Leicester City de Premier League en dit seizoen nog de FA Cup.

Our Premier League-winning captain Wes Morgan will retire at the end of season after nine hugely successful years at the Club and a career spanning over 750 professional games 💙#ThankYouWes