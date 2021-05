Ook Club Brugge zelf laat zich nu uit over titelviering van Noa Lang: "Geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld"

Noa Lang kan terugblikken op een sterke wedstrijd tegen Anderlecht, maar bij de titelviering heeft de Nederlander het bij meerdere mensen verkorven. Hij zong namelijk "Liever dood dan een Sporting-Jood".

Onder meer MR-voorzitter Bouchez was niet te spreken over het lied (u kan het HIER nog eens lezen), maar volgens Club Brugge had Lang geen verkeerde intenties bij zijn viering. Het staat te lezen op de officiële website van Club Brugge.

"Noa Lang was jarenlang speler bij Ajax en gaf al verschillende malen aan ook supporter te zijn van die ploeg. Ajax Amsterdam draagt de geuzennaam joden met trots. Als Noa Lang gisterenavond na het behalen van de landstitel mee zong met onze supporters dan is daar geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld. Noa wou op geen enkele manier iemand kwetsen of beledigen en het spijt ons als dit wel gebeurd is. Club draagt inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel. De hele Club-familie hoopt op een positieve manier de titelviering te kunnen verderzetten", aldus Club Brugge.