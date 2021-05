De genomineerden voor de Ebbenhouten Schoen zijn bekend

Deze 5 genomineerden kunnen Dieumerci Mbokani opvolgen als Ebbenhouten Schoen.

Sporza maakte bekend dat de genomineerden voor de de Ebbenhouten Schoen bekend zijn gemaakt. De kanshebbers zijn Paul Onuachu, Theo Bongonda, Lukas Nmecha, Albert Sambi-Lokonga en Clinton Mata.

De Ebbenhouten Schoen is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse origine op de Belgische velden. Vorig seizoen was Antwerp-aanvaller Dieumerci Mbokani nog de winnaar. Na een minder seizoen waarin hij ook twee maanden langs de kant stond is hij nu niet bij de genomineerden.

Topschutter Paul Onuachu is de favoriet om Mbokani op te volgen. Hij scoorde dit seizoen 33 doelpunten in de competitie voor vicekampioen Racing Genk.

Opvallend is dat alle potentële winnaars bij een club spelen in Play-Off 1.