Antwerp binnenkort te bewonderen in documentaire vorm

Antwerp kon niet achter blijven en brengt binnenkort ook een documentaire uit.

Het is de nieuwste trend in de Jupiler Pro League. Een documentaire uitbrengen over het afgelopen seizoen. KV Oostende en Sporting Anderlecht gingen Antwerp al voor en nu zal ook de 'Great Old' in documentaire vorm te bewonderen zijn.

Het was dan op sportief en extrasportief vlak ook wel een uniek jaar voor Antwerp. Zo werd de Beker van België gewonnen tegen Club Brugge en zo plaatste Antwerp zich voor het eerst voor de groepsfase van de Europa League. Daarin werd onder andere Tottenham in het eigen Bosuilstadion verslagen en overwinterende Antwerp in Europa. Het Europees avontuur stopte na de uitschakeling tegen Rangers waar het zich kon concentreren op de strijd voor Play-Off 1.

Antwerp eindigde de reguliere competitie op de 2de plaats maar onder andere door een combinatie van blessures en coronagevallen werd Play-Off 1 geen succes. Zondag strijdt Antwerp tegen Anderlecht nog voor de 3de plaats en Europa League voetbal.