Verdediger van Club NXT is eerste versterking voor volgend seizoen voor Deinze

Club Brugge ziet één van zijn youngsters vertrekken naar 1B-club KMSK Deinze. De centrale verdediger Nathan Fuakala speelde dit seizoen al in 1B bij Club NXT. Met zijn prestaties voor de jonge garde van blauw-zwart heeft de Franse Congolees Deinze kunnen overtuigen.

Fuakala (20) wordt op de site van Deinze voorgesteld als de eerste aanwinst voor het volgende seizoen. Na over te komen van het Franse Valenciennes spendeerde Fuaka drie jaar bij Club Brugge. In de hoofdmacht haalde hij de bank bij enkele matchen in de Champions League en Europa League. Bij Club NXT speelde Fuaka dit seizoen 22 wedstrijden.

Het jonge talent is einde contract bij Club Brugge en bij Deinze zagen ze hun kans om hen aan hun A-kern toe te voegen. "Nathan is een jonge speler met een mooi profiel en heel wat potentieel om verder door te groeien. Ik ben zeker dat de neutrale voetballiefhebber snel overtuigd is van zijn kunnen. Het is aan hem en aan ons om hem hier verder te laten ontplooien", zegt Deinze-trainer Wim De Decker.

Contract met optie

"Vooral de ambitie van KMSK Deinze sprak me geweldig aan en overtuigde me om samen een mooi sportief verhaal te schrijven", reageert de speler in kwestie op zijn transfer. Fuakala zette zijn handtekening onder een contract van twee jaar, met een optie voor een bijkomend seizoen.