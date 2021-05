Deze drie scheidsrechters zijn genomineerd voor Best Referee Pro League 20-'21

De Pro League heeft vandaag bekendgemaakt welke drie scheidsrechter kan maken op de prijs van 'Best Referee Pro League 20-'21'.

De scheidsrechters staan dit seizoen zwaar onder druk. Wel elke week is er een speler, bestuurder of trainer die commentaar geeft op de prestaties van de scheidsrechters. De 'man in het zwart' heeft het op het einde van de dag altijd gedaan.

De Pro League heeft Nicolas Laforge, Jonathan Lardot en Lawrence Visser genomineerd voor de award van Best Referee Pro League 20-’21. De drie heren moeten dit weekend nog volop aan de slag in de laatste wedstrijden in de Jupiler Pro League.