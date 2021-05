Jean-François Gillet heeft zijn allerlaatste wedstrijd achter de rug: "Het zou beter zijn geweest om anders te eindigen"

Standard Luik wilde zaterdagavond het seizoen in schoonheid afsluiten tegen Oostende. De Rouches hadden het echter lastig tegen een sterk KV Oostende en de Kustboys haalden het uiteindelijk ook met 1-3.

Standard wilde het seizoen 2020-2021 afsluiten met een overwinning, maar KV Oostende besliste er anders over. Ter herinnering, Mbaye Leye moest het voor deze laatste wedstrijd van het seizoen zonder enkele sterkhouders doen en dus waren er enkele jonge spelers van de partij. Jean-Francois Gillet speelde dit weekend ook zijn laatste professionele wedstrijd. Hij zal volgend seizoen de keeperstrainer van de club zijn.

"We wilden goed eindigen, maar we hebben verloren van een sterk KV Oostende," vertelde de 41-jarige doelman aan Eleven Sports. Gillet houdt het nu zelf voor bekeken. "Het is een lange carrière geweest. Het had beter geweest om anders te eindigen en we gaan hard werken om de fans opnieuw gelukkig te maken. We moeten geduld hebben. De jongeren hebben talent en ze zijn betrokken, maar ze zullen niet meteen op dreef zijn. We hebben wat meer ervaren spelers nodig om hen te kunnen coachen. We begrijpen het ongemak bij de fans en we begrijpen de teleurstelling," concludeerde Gillet.