Krijgen we een opnieuw een doelpuntrijke avond in Club - Genk?

Voor Club Brugge en Racing Genk staat er zondagavond in principe niks meer op het spel. De kaarten zijn verdeeld en Club is kampioen! Toch gaf Philippe Clement na de titelviering aan dat ze er nog een mooie wedstrijd van willen maken tegen KRC Genk.

Titelviering

Club Brugge kroonde zich donderdagavond kampioen op het veld van Anderlecht, met twee goals van Hans Vanaken en eentje van Noa Lang. Ook in hun eigen stadion zullen ze ongetwijfeld hun kersverse titel willen vieren. En hoe kan dat beter dan met een mooie wedstrijd en een overwinning tegen KRC Genk, die hen in de play-offs het vuur aan de schenen gelegd hebben.

Doelpuntenfestijn

Met twee ploegen die niks meer te winnen of verliezen hebben, kan het niet anders dan dat we een open wedstrijd krijgen met hopelijk heel wat doelpunten. Afgaande op de vorige twee wedstrijden zou dat geen probleem mogen zijn. KRC Genk scoorde namelijk maar liefst vier keer tegen Antwerp. Club Brugge scoorde op hun beurt drie doelpunten tegen Anderlecht.

Openingsdoelpunt

Het is opvallend: In elke wedstrijd waarin Club Brugge in deze Champions’ play-offs tot scoren kwam, scoorde zij het eerste doelpunt. Zullen ze ook tegen Racing Genk het openingsdoelpunt kunnen maken?

Enkele bettips...

Club Brugge wint de wedstrijd (notering van 2.10)

Er worden meer dan 2.5 doelpunten gescoord (notering van 1.51)

Club Brugge scoort het eerste doelpunt (notering van 1.74)