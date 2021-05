Zestienjarige verdediger start in de basis bij Club Brugge tegen KRC Genk

Deze avond staan de laatste wedstrijden in de Belgische competitie op het programma. Club Brugge zal haar titel kunnen vieren in de galamatch tegen KRC Genk, terwijl Anderlecht het tegen Antwerp zal opnemen in een rechtstreeks duel voor de derde plaats.

Het hoeft dus niet meer voor Club Brugge en daarom krijgt Philippe Clement een uitstekende mogelijkheid om andere spelers aan het werk te zien. Volgens Het Nieuwsblad zou de zestienjarige Noah Mbamba namelijk in de basis starten. Het zouden de eerste minuten voor Mbamba worden bij de hoofdmacht van Club Brugge. De jonge verdediger speelde dit seizoen elf wedstrijden mee in 1B. In het verleden speelde hij nog voor de jeugd van KRC Genk.





