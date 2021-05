De Bleeckere komt terug op natrappen van Bezus: "geen rode kaart"

Na de wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent was er veel te doen rond de natrapbeweging van Bezus richting Vanlerberghe. Ook het Referee Department spreekt zich (via De Bleeckere) uit over de fase.

Net zoals na elke speeldag, komt het Referee Department een dag na de feiten nog eens terug op één of meerdere hete hangijzers van de vorige speeldag. Ditmaal was het de beurt aan de fase tussen Bezus en Vanlerberghe. Volgens veel fans moest Bezus een rode kaart krijgen wegens natrappen, maar volgens Frank De Bleeckere volstond geel. Aangezien de reactie van Bezus niet buitensporig agressief was, stipuleren de regels dat een gele kaart wel op zijn plaats is. #ElevenGazette | Frank De Bleeckere beoordeelt de reactie van Bezus op Vanlerberghe in #KVMGNT. 🗞️ pic.twitter.com/rMCv5k8DbA — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 24, 2021