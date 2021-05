🎥 Het feest in Lille ging tot een stuk in de nacht verder ...

PSG is voor het eerst in jaren nog eens verslagen en zo mocht Lille nog eens een titel vieren. En of ze dat deden ...

Door hun zege op bezoek bij Angers (1-2) deed Lille het nodige en pakte ze hun eerste titel in tien jaar - toen onder de vleugels van ene Eden Hazard.

Groot feest

En dus was het feest in Rijsel. En hoe! Tot een stuk in de nacht gingen de spelers en supporters door met feesten.

Rond vijf uur 's ochtends kwamen de spelers aan op de luchthaven van Lille en toen waren er nog zo'n vijfhonderd fans om hen te ontvangen ...

The Lille party showing no signs of slowing down. pic.twitter.com/f54D62rke9 — Get French Football News (@GFFN) May 23, 2021