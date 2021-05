Fenerbahçe SK aast op aanvaller van STVV en zou ruildeal willen voorstellen met Michael Frey

Speelt Michael Frey volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League? De kans bestaat, want het Turkse Fenerbahçe SK, de moederclub van Frey, zou de Zwitser willen ruilen met Yuma Suzuki, de aanvaller van STVV.

Yuma Suzuki heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij de Kanaries. De aanvaller was goed voor 17 doelpunten in 34 wedstrijden in de Jupiler Pro League. De kans dat hij STVV deze zomer verlaat, is zeer groot.

Fenerbahçe SK zou een aanlokkelijk voorstel hebben voor STVV. Volgens het Turkse Fotomaç zouden ze Michael Frey in de deal willen betrekken voor Suzuki. Frey werd het voorbije seizoen uitgeleend aan Waasland-Beveren en hij scoorde 12 doelpunten in de Jupiler Pro League. STVV toonde eerder al interesse in de Zwitser van Fenerbahçe SK.