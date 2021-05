WIN: De biografie 'Zidane' van sportjournalist Frédéric Hermel

Frédéric Hermel is een vooraanstaande Franse sportjournalist van L'Ēquipe. Hij volgde Zidane al bijna 18 jaar op de voet en sprak hem meermaals. Hermel pende de biografie van Zidane neer en complementeert het beeld van de superster met openhartige getuigenissen van Zidane's entourage.

Zinédine Zidane is een ware (en soms omstreden) legende en past in de rij Zlatan, Ronaldo en Messi. Iedereen kent de beruchte kopstoot tijdens het WK in 2006, maar wie is Zidane eigenlijk? Een emotionele man met een ondoorgrondelijk karakter, of juist een superster die heel gewoon is gebleven?

Dit is het verhaal over een buitengewoon leven: na een arme jeugd in een door criminaliteit geteisterde buitenwijk van Marseille groeide Zidane uit tot een van de grootste voetballers ooit. In deze biografie komt alles aan bod: van Zidane’s ongelooflijke prestaties als coach in de Champions League, tot zijn hechte relatie met zijn vier (voetballende!) zonen en zijn vrouw, maar ook Zidane’s gevoel voor rechtvaardigheid, zijn enorme vrijgevigheid en zijn gevoelens van eenzaamheid. Dit is de echte Zidane.

© photonews

