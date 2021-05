Het seizoen doorgelicht: Moeskroen werd al voor het seizoen als 'vogel voor de kat' bestempeld

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: Moeskroen.

Verwachting voor het seizoen

We noemden Moeskroen voor het seizoen begon "een vogel voor de kat" en die prognose is ook uitgekomen. Les Hurlus verloren quasi hun volledig basiselftal van het seizoen 2019-2020, waarmee ze tiende eindigden. Het was dus hopen op versterkingen vanuit Lille, maar die brachten niet wat ervan verwacht werd.

De realiteit

De halve B-ploeg van de Franse grensploeg streek neer, maar geen van hen liet een onuitwisbare nadruk achter. Of wie - naast Moeskroen-supporters - kent binnen een jaar nog de illustere Capita. Of Agim Zeka? Darly N'Landu? Nee?

Daarnaast waren er ook de financiële beslommeringen en hoofdaandeelhouder Gérard Lopez dacht zelfs even aan een verkoop. Daardoor - en omdat de geldstromen redelijk duister waren - kregen ze in eerste instantie ook geen licentie. Die is er nu wel, maar het zal allemaal niet geholpen hebben om de rust op Le Canonnier te bewaren. De degradatie was op de laatste speeldag een feit na een wekenlange strijd met Waasland-Beveren.

De toekomst

Of die er rooskleurig uitziet? Niet meteen. Naar verluidt zijn de eigenaars niet van plan om zwaar te investeren om uit 1B weg te geraken. Dat is dan wel een probleem, want daar zitten wel wat kapitaalkrachtige ploegen in. En de zorgen dat de geldschieters er eens de brui aan zullen geven, zijn echt nog niet weg. Les Hurlus zullen in de krochten van 1B ook tegen het gebrek aan belangstelling moeten opboksen. Waar het naartoe gaat? Het wordt afwachten...