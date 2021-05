Het seizoen doorgelicht: Waasland-Beveren kon nooit defensieve stabiliteit vinden

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: Waasland-Beveren.

Verwachting voor het seizoen

Traditiegetrouw werd Waasland-Beveren met stip bij het rijtje mogelijke degradanten gezet. De club was er echter op gebrand om dat imago van zich af te schudden, maar de twijfels waren groot. Elk seizoen strijkt er immers een buslading nieuwe spelers neer op de Freethiel en 't is gokken wie daarvan een schot in de roos wordt.

De hele aanloop naar het seizoen was natuurlijk ook niet bevorderlijk. 1B, 1A, toch 1B en een week voor de start toch nog 1A... Da's vrij moeilijk om je seizoen deftig voor te bereiden. En voor clubs als Waasland-Beveren is de start toch cruciaal.

De realiteit

Waasland-Beveren begon het seizoen met een nieuw elftal, een nieuwe coach en weinig geld om op de transfermarkt kwaliteit binnen te halen. Met Michael Frey haalden ze wel een goeie spits, met Leonardo Bertone een slimme middenvelder en met Dries Wuytens een sterke verdediger. Dan ben je toch al een eindje weg.

Maar alles er rond was te weinig. Vooral de verdediging bleek bij momenten een zeef. Als je 70 (!) doelpunten slikt op 32 matchen, heb je sowieso een probleem. Want 44 gemaakte doelpunten, dat zijn er 12 meer dan Moeskroen. Frey en Heymans deden hun best, maar hun collega's achteraan gingen meer dan eens in de fout.

Winnen op de openingsspeeldag tegen Kortrijk en dan zes keer op rij verliezen... Dan loop je achter de feiten aan. Waasland-Beveren sleepte nog barrages uit de brand, maar moest de duimen leggen tegen een veel sterker Seraing.

De toekomst

De Amerikaanse eigenaars hebben beloofd dat ze aan boord zullen blijven en dat ze de club niet in de kou zullen laten staan in 1B. 't Is te hopen voor Waasland-Beveren dat ze hun woord houden, want anders ziet het er slecht uit. Zonder een serieuze investering wordt het sowieso al moeilijk om uit het vagevuur te geraken.

Frey, Sinani en Verstraete zijn allemaal einde contract en hadden sowieso geen zin in 1B. Het wordt weer bouwen, maar de kans dat ze volgend seizoen zullen meestrijden voor de promotie achten wij eerder klein.