Deschacht zet punt achter schitterende loopbaan: "Dat was mijn allermooiste moment"

Olivier Deschacht zet na een loopbaan van ruim twintig jaar een punt achter zijn voetbalcarrière. De verdediger kiest een duidelijk, maar héél verrassend hoogtepunt.

Olivier Deschacht won tal van prijzen, voetbalde tegen de grootste sterren in de Champions League en is zelfs de speler met de meeste wedstrijden in het shirt van RSC Anderlecht op de teller. Al vertaalt zich dat niet in zijn mooiste moment.

“Mijn allermooiste moment was mijn debuut in eerste klasse”, aldus Deschacht in Het Laatste Nieuws. “Waarom? Ik had nooit gedacht dat ik de kwaliteiten had om profvoetballer te worden. Al zestienjarige kwam ik bij Anderlecht tussen allemaal jongens terecht die voor de nationale jeugd voetbalden.”

Aan die zet van Frank Vercauteren dank ik uiteindelijk mijn lange loopbaan

Het bleek echter dé kracht van Deschacht. De blonde verdediger weet wat hij kan én vooral wat hij niét kan. “Ik vond mezelf destijds altijd een matige linksbuiten. Het is Frank Vercauteren die uiteindelijk een linksachter van me heeft gemaakt. Aan die zet van Vercauteren dank ik uiteindelijk mijn lange loopbaan.” (lacht)