Een terugkeer voor legendarische Spaanse speler in de maak? "Ik ga terugkeren"

Fernando Torres heeft zijn comeback aangekondigd aan de voetbalwereld. Onder welke vorm dat zal zijn, is nog niet duidelijk. De Spanjaard is nog maar 37, en zou eventueel ook nog kunnen terugkomen als speler, al focuste Torres zich afgelopen maanden wel op het behalen van een trainersdiploma.

“Ik begrijp het leven maar op één manier: al spelend. Dat is waarom ik besloten heb om terug te komen. Deze vrijdag zal ik je laten weten waar…”, aldus Fernando Torres op zijn Instagram. Wat die mysterieuze woorden juist willen zeggen, komen we vrijdag dus te weten.

Torres focuste zich afgelopen maanden op het behalen van een trainersdiploma. Dat wil niet zeggen dat het 100% zeker is dat Torres terugkomt als coach, want op je 37 kan je ook nog op een hoog niveau spelen, kijk maar naar Ibrahimovic en… de Camargo. El Niño had zijn laatste passage als voetballer in Japan twee jaar terug. Afwachten nu wat de Spanjaard in petto heeft voor de voetbalwereld.